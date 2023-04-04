Соколова (Загряжская) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Загряжская) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Загряжский Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Соколов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр

Бракосочетание
1862

Муж: Соколов Александр

Супруг(-а): Анастасия Михайловна Соколова (Загряжская)
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бруни (Соколова) Анна

Отец ребёнка: Соколов Александр

Смерть
1917

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