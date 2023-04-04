Соколова (Загряжская) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Загряжский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Соколов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр
Бракосочетание
1862
Муж: Соколов Александр
Супруг(-а): Анастасия Михайловна Соколова (Загряжская)
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Бруни (Соколова) Анна
Отец ребёнка: Соколов Александр
Смерть
1917