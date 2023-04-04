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Исаков Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1875

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бруни) Мария Александровна

Мать ребёнка: Бруни (Соколова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруни (Соколова) Анна

Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Рождение ребёнка
02.12.1889

Сын: Бруни Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бруни (Соколова) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Бруни) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Бруни (Соколова) Анна

Развод
Около 1917

Жена: Бруни (Соколова) Анна

Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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