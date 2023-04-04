Исаков Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1875
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бруни) Мария Александровна
Мать ребёнка: Бруни (Соколова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бруни (Соколова) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Рождение ребёнка
02.12.1889
Сын: Бруни Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бруни (Соколова) Анна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Бруни) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Бруни (Соколова) Анна
Развод
Около 1917
Жена: Бруни (Соколова) Анна
Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно