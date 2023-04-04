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(Бруни) Мария Александровна
(Бруни) Мария Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Исаков Сергей Константинович
1875 г.р.
Мать
Бруни (Соколова) Анна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Исаков Сергей Константинович
Мать:
Бруни Анна
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