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(Бруни) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Сергей Константинович

Мать: Бруни Анна