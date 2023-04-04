Соколов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1829
Дата смерти02.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1829
Отец: Соколов Пётр
Мать: Соколова Юлия
Рождение ребёнка
1862
Сын: Соколов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Соколова Анастасия
Бракосочетание
1862
Жена: Соколова Анастасия
Супруг(-а): Анастасия Михайловна Соколова (Загряжская)
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Бруни Анна
Мать ребёнка: Соколова Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
02.12.1913