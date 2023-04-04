Соколов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1829

Дата смерти

02.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1829

Отец: Соколов Пётр

Мать: Соколова Юлия

Рождение ребёнка
1862

Сын: Соколов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия

Бракосочетание
1862

Жена: Соколова Анастасия

Супруг(-а): Анастасия Михайловна Соколова (Загряжская)
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бруни Анна

Мать ребёнка: Соколова Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
02.12.1913
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