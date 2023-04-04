Соколов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Соколов Александр

Мать: Соколова Анастасия

Смерть
1873