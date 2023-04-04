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Соколов Михаил Александрович
Соколов Михаил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
1873
Пол
Мужской
Отец
Соколов Александр
1829 г.р.
Мать
Соколова (Загряжская) Анастасия
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Соколов Александр
Мать:
Соколова Анастасия
Смерть
1873
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