Соколов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Соколов Пётр

Мать ребёнка: Соколова Юлия

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Соколов Павел

Мать ребёнка: Соколова Юлия

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1829

Сын: Соколов Александр

Мать ребёнка: Соколова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Юлия

Работа или профессия
Неизвестно
русский живописец-акварелист, литограф, портретист, родоначальник жанра русского акварельного портрета
Смерть
1848
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