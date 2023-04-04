Соколов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Соколов Пётр
Мать ребёнка: Соколова Юлия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Соколов Павел
Мать ребёнка: Соколова Юлия
Рождение ребёнка
10.11.1829
Сын: Соколов Александр
Мать ребёнка: Соколова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Юлия
Работа или профессия
Неизвестно
русский живописец-акварелист, литограф, портретист, родоначальник жанра русского акварельного портрета
Смерть
1848