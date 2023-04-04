Соколова (Брюллова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Брюллова) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Брюлло Павел (Поль)

Мать: Брюллова Мария-Елизавета

Рождение ребёнка
1821

Сын: Соколов Пётр

Отец ребёнка: Соколов Пётр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Соколов Павел

Отец ребёнка: Соколов Пётр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1829

Сын: Соколов Александр

Отец ребёнка: Соколов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Пётр

Смерть
1877
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