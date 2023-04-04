Соколова (Брюллова) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1877
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Брюлло Павел (Поль)
Мать: Брюллова Мария-Елизавета
Рождение ребёнка
1821
Сын: Соколов Пётр
Отец ребёнка: Соколов Пётр
Рождение ребёнка
1826
Сын: Соколов Павел
Отец ребёнка: Соколов Пётр
Рождение ребёнка
10.11.1829
Сын: Соколов Александр
Отец ребёнка: Соколов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Пётр
Смерть
1877