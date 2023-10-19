Бромлей Эдуард Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1827
Дата смерти22.12.1898
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1827
Отец: Бромлей Иван Иванович
Мать: Бромлей Вильгельмина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Адамова Мария Эдуардровна
Рождение ребёнка
23.05.1859
Сын: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
09.09.1879
Дочь: Успенская Вера Эдуардовна
Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.07.1881
Сын: Бромлей Владимир Эдуардович
Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна
Акулово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1882
Дочь: Сапожникова Елена Эдуардовна
Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.04.1884
Дочь: Бромлей Юлия Эдуардовна
Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья (Иоганна) Эдуардовна
Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
2 Гил. купец, промышленник
Смерть
22.12.1898
Похороны
27.12.1898