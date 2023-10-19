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Бромлей Эдуард Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1827

Дата смерти

22.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1827

Отец: Бромлей Иван Иванович

Мать: Бромлей Вильгельмина

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Адамова Мария Эдуардровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1859

Сын: Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) (Георгий Фердинанд) Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1862

Сын: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1879

Дочь: Успенская Вера Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.07.1881

Сын: Бромлей Владимир Эдуардович

Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна

Акулово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1882

Дочь: Сапожникова Елена Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1884

Дочь: Бромлей Юлия Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья (Иоганна) Эдуардовна

Мать ребёнка: Бромлей Эльвира Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
2 Гил. купец, промышленник
Смерть
22.12.1898
Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Похороны
27.12.1898
Березки, Подольский уезд, Московская губерния
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