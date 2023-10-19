Бромлей (Фридерихс) Эльвира Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1879
Дочь: Успенская Вера Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1881
Сын: Бромлей Владимир Эдуардович
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Акулово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1882
Дочь: Сапожникова Елена Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1884
Дочь: Бромлей Юлия Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья (Иоганна) Эдуардовна
Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1917