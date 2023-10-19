Бромлей (Фридерихс) Эльвира Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Фридерихс) Эльвира Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1879

Дочь: Успенская Вера Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1881

Сын: Бромлей Владимир Эдуардович

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Акулово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1882

Дочь: Сапожникова Елена Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1884

Дочь: Бромлей Юлия Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья (Иоганна) Эдуардовна

Отец ребёнка: Бромлей Эдуард Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1917
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