Бромлей (Бромлей) Юлия Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБромлей (Бромлей) Юлия Эдуардовна

Бромлей (Бромлей) Юлия Эдуардовна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.04.1884

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1884

Отец: Бромлей Эдуард Иванович

Мать: Бромлей Эльвира Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.1902

Муж: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

ц. св. Петра и Павла
ц. св. Петра и Павла
Рождение ребёнка
30.07.1903

Сын: Бромлей Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Бромлей Петр Федорович

Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Рождение ребёнка
07.10.1905

Сын: Бромлей Иван Федорович

Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Рождение ребёнка
13.11.1906

Сын: Бромлей Гордей (Георгий) Федорович

Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1907

Сын: Бромлей Всеволод Фёдорович

Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бромлей Константин Федорович

Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Женская Гимназия Травниковой
Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close