Бромлей (Бромлей) Юлия Эдуардовна
Место рождения
Дата рождения13.04.1884
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1884
Отец: Бромлей Эдуард Иванович
Бракосочетание
08.11.1902
ц. св. Петра и Павла
ц. св. Петра и Павла
Рождение ребёнка
30.07.1903
Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1904
Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1905
Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1906
Сын: Бромлей Гордей (Георгий) Федорович
Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1907
Сын: Бромлей Всеволод Фёдорович
Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бромлей Константин Федорович
Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Женская Гимназия Травниковой
Смерть
1965