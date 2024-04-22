Бромлей Гордей (Георгий) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей Гордей (Георгий) Федорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.11.1906

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1906

Отец: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Мать: Бромлей Юлия Эдуардовна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
25.02.1907
Рождение ребёнка
30.03.1934

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Мать ребёнка: Бромлей Мария Вениаминовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бромлей Мария Вениаминовна

Работа или профессия
Неизвестно
доктор биологических наук, профессор, зоолог, крупнейший специалист по млекопитающим Дальнего Востока
Смерть
1982
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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