Бромлей Гордей (Георгий) Федорович
Место рождения
Дата рождения13.11.1906
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1906
Крещение
25.02.1907
Рождение ребёнка
30.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бромлей Мария Вениаминовна
Рождение ребёнка
06.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бромлей Мария Вениаминовна
Работа или профессия
Неизвестно
доктор биологических наук, профессор, зоолог, крупнейший специалист по млекопитающим Дальнего Востока
Смерть
1982
Владивосток, Владивостокский, Приморский край