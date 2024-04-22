Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Место рождения
Дата рождения19.03.1876
Дата смерти30.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1876
Бракосочетание
08.11.1902
Жена: Бромлей Юлия Эдуардовна
ц. св. Петра и Павла
ц. св. Петра и Павла
Рождение ребёнка
30.07.1903
Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна
Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1904
Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна
Рождение ребёнка
07.10.1905
Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна
Рождение ребёнка
13.11.1906
Сын: Бромлей Гордей (Георгий) Федорович
Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна
Рождение ребёнка
24.09.1907
Сын: Бромлей Всеволод Фёдорович
Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бромлей Константин Федорович
Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна
Работа или профессия
Неизвестно
Женск. Гимн. Л.Н. Валицкой, естеств. ист.учит., пот.поч. гр.
Смерть
30.10.1958