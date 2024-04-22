Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.03.1876

Дата смерти

30.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1876

Отец: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович

Мать: Бромлей Ольга Матильда Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.1902

Жена: Бромлей Юлия Эдуардовна

ц. св. Петра и Павла
ц. св. Петра и Павла
Рождение ребёнка
30.07.1903

Сын: Бромлей Михаил Федорович

Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна

Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Бромлей Петр Федорович

Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна

Рождение ребёнка
07.10.1905

Сын: Бромлей Иван Федорович

Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна

Рождение ребёнка
13.11.1906

Сын: Бромлей Гордей (Георгий) Федорович

Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1907

Сын: Бромлей Всеволод Фёдорович

Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бромлей Константин Федорович

Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Бромлей Юлия Эдуардовна

Работа или профессия
Неизвестно
Женск. Гимн. Л.Н. Валицкой, естеств. ист.учит., пот.поч. гр.
Смерть
30.10.1958
Москва, город федерального значения Москва
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