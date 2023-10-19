Бромлей Федор (Фридрих) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1919
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Бромлей Иван Иванович
Мать: Бромлей Вильгельмина
Бракосочетание
07.11.1869
Работа или профессия
1869
Состоит в купечестве с 1869
Рождение ребёнка
19.03.1876
Сын: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Мать ребёнка: Бромлей Ольга Матильда Федоровна
Рождение ребёнка
02.10.1877
Дочь: Ван Свитен Маргарита (Мара) Федоровна
Мать ребёнка: Бромлей Ольга Матильда Федоровна
Работа или профессия
1888
unknown
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльвира - Иоганна Федоровна
Мать ребёнка: Бромлей Ольга Матильда Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
купец, мануфактур-советник, дир. правл. О-ва "Бр. Бромлей"; Чл. Импер. Русск. Технич. О-ва; Чугуно-лит.завод \\ Ing.Techn., Manufakturist
Смерть
1919
Подольск, Подольск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Sergievskoe-Berezki, Kr. Podolsk
Sergievskoe-Berezki, Kr. Podolsk