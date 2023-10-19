Бромлей Федор (Фридрих) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБромлей Федор (Фридрих) Иванович

Бромлей Федор (Фридрих) Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Бромлей Иван Иванович

Мать: Бромлей Вильгельмина

Бракосочетание
07.11.1869

Жена: Бромлей Ольга Матильда Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1869
Состоит в купечестве с 1869
Рождение ребёнка
19.03.1876

Сын: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Мать ребёнка: Бромлей Ольга Матильда Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1877

Дочь: Ван Свитен Маргарита (Мара) Федоровна

Мать ребёнка: Бромлей Ольга Матильда Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1888
Москва, город федерального значения Москва
unknown
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвира - Иоганна Федоровна

Мать ребёнка: Бромлей Ольга Матильда Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец, мануфактур-советник, дир. правл. О-ва "Бр. Бромлей"; Чл. Импер. Русск. Технич. О-ва; Чугуно-лит.завод \\ Ing.Techn., Manufakturist
Смерть
1919
Подольск, Подольск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Sergievskoe-Berezki, Kr. Podolsk
Sergievskoe-Berezki, Kr. Podolsk
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close