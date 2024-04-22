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Бромлей Иван Иванович

Место рождения

Ганновер

Дата рождения

1792

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Бромлей Джон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Бромлей Карл (Кирилл) Иванович

Мать ребёнка: Бромлей Вильгельмина

Рождение ребёнка
06.08.1827

Сын: Бромлей Эдуард Иванович

Мать ребёнка: Бромлей Вильгельмина

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бромлей Эмилий Иванович

Мать ребёнка: Бромлей Вильгельмина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович

Мать ребёнка: Бромлей Вильгельмина

Работа или профессия
Неизвестно
16.12.1847 причислен к московскому купечеству по Панкратьевской слободе
Смерть
1877
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