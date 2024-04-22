Бромлей Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Бромлей Джон
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Бромлей Карл (Кирилл) Иванович
Мать ребёнка: Бромлей Вильгельмина
Рождение ребёнка
06.08.1827
Мать ребёнка: Бромлей Вильгельмина
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Бромлей Вильгельмина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович
Мать ребёнка: Бромлей Вильгельмина
Работа или профессия
Неизвестно
16.12.1847 причислен к московскому купечеству по Панкратьевской слободе
Смерть
1877