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Бромлей Эмилий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

09.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Бромлей Иван Иванович

Мать: Бромлей Вильгельмина

Бракосочетание
28.11.1864

Жена: Бромлей Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann 2. Gilde, купец с 1872
Смерть
09.02.1900
Похороны
12.02.1900
Sergievskoe-Berezki, Kr. Podolsk
Sergievskoe-Berezki, Kr. Podolsk
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