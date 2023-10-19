Бромлей Эмилий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти09.02.1900
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Бромлей Иван Иванович
Мать: Бромлей Вильгельмина
Бракосочетание
28.11.1864
Жена: Бромлей Мария Федоровна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann 2. Gilde, купец с 1872
Смерть
09.02.1900
Похороны
12.02.1900
Sergievskoe-Berezki, Kr. Podolsk
Sergievskoe-Berezki, Kr. Podolsk