Бромлей (Фридрикс) Ольга Матильда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.11.1869
Рождение ребёнка
19.03.1876
Сын: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович
Отец ребёнка: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1877
Дочь: Ван Свитен Маргарита (Мара) Федоровна
Отец ребёнка: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльвира - Иоганна Федоровна
Отец ребёнка: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
жена ман.-сов.
Смерть
1919