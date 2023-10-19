Бромлей (Фридрикс) Ольга Матильда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Фридрикс) Ольга Матильда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1869

Муж: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.03.1876

Сын: Бромлей Фридрих Генрих (Федор) Федорович

Отец ребёнка: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1877

Дочь: Ван Свитен Маргарита (Мара) Федоровна

Отец ребёнка: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвира - Иоганна Федоровна

Отец ребёнка: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
жена ман.-сов.
Смерть
1919
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