ван Свитен (Бромлей) Маргарита (Мара) Федоровна
Место рождения
Дата рождения02.10.1877
Дата смерти22.06.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1877
Бракосочетание
02.02.1898
еванг.-лют. ц. Св. Петра и Павла (на дому)
еванг.-лют. ц. Св. Петра и Павла (на дому)
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: Schettler Ольга Петровна
Отец ребёнка: Ван Свитен Питер Фриц
Radebeul, Sachsen
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: Schettler Софья Петровна
Отец ребёнка: Ван Свитен Питер Фриц
Radebeul, Sachsen
Рождение ребёнка
06.02.1902
Сын: Ван Свитен Александр Петрович
Отец ребёнка: Ван Свитен Питер Фриц
Herischdorf, Schlesien, Preußen
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.1923
Niederlößnitz, Dresden, Sachsen
Niederlößnitz, Dresden, Sachsen