ван Свитен (Бромлей) Маргарита (Мара) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ван Свитен (Бромлей) Маргарита (Мара) Федоровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.10.1877

Дата смерти

22.06.1923

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1877

Отец: Бромлей Федор (Фридрих) Иванович

Мать: Бромлей Ольга Матильда Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Ван Свитен Питер Фриц

еванг.-лют. ц. Св. Петра и Павла (на дому)
еванг.-лют. ц. Св. Петра и Павла (на дому)
Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: Schettler Ольга Петровна

Отец ребёнка: Ван Свитен Питер Фриц

Radebeul, Sachsen
Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: Schettler Софья Петровна

Отец ребёнка: Ван Свитен Питер Фриц

Radebeul, Sachsen
Рождение ребёнка
06.02.1902

Сын: Ван Свитен Александр Петрович

Отец ребёнка: Ван Свитен Питер Фриц

Herischdorf, Schlesien, Preußen
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.1923
Niederlößnitz, Dresden, Sachsen
Niederlößnitz, Dresden, Sachsen
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