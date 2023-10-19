Бромлей (Охотина) Мария Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Охотина) Мария Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бромлей Гордей (Георгий) Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бромлей Гордей (Георгий) Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1987
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