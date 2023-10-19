Бромлей (Охотина) Мария Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бромлей Гордей (Георгий) Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бромлей Гордей (Георгий) Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1987