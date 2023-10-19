Успенская (Бромлей) Вера Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская (Бромлей) Вера Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1879

Дата смерти

07.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1879

Отец: Бромлей Эдуард Иванович

Мать: Бромлей Эльвира Фёдоровна

Бракосочетание
04.06.1896

Муж: Успенский Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Успенский Борис Евгеньевич

Отец ребёнка: Успенский Евгений Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1901

Дочь: Рау Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Успенский Евгений Михайлович

Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Успенский Евгений Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
профессор, врач-невропатолог
Смерть
07.01.1965
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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