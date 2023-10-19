Успенская (Бромлей) Вера Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1879
Дата смерти07.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1879
Отец: Бромлей Эдуард Иванович
Бракосочетание
04.06.1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Успенский Борис Евгеньевич
Отец ребёнка: Успенский Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1901
Дочь: Рау Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Успенский Евгений Михайлович
Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Успенский Евгений Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
профессор, врач-невропатолог
Смерть
07.01.1965
Похороны
Неизвестно