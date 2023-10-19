Успенский Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1868

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

1898 г.р.
1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.06.1896

Жена: Успенская Вера Эдуардовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Успенский Борис Евгеньевич

Мать ребёнка: Успенская Вера Эдуардовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1901

Дочь: Рау Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Успенская Вера Эдуардовна

Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Работа или профессия
1906
Москва, город федерального значения Москва
Врач
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Успенская Вера Эдуардовна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
1920
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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