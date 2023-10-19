Успенский Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1868
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Успенский Борис Евгеньевич
Мать ребёнка: Успенская Вера Эдуардовна
Рождение ребёнка
14.08.1901
Дочь: Рау Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Успенская Вера Эдуардовна
Березки, Подольский уезд, Московская губерния
Работа или профессия
1906
Врач
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Успенская Вера Эдуардовна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
1920
Похороны
Неизвестно