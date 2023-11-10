Успенский Борис Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Фардзинова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Успенская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор, 1937 работал на заводе № 230
Смерть
1972