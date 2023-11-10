Успенский Борис Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Борис Евгеньевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1898

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Успенский Евгений Михайлович

Мать: Успенская Вера Эдуардовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Фардзинова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Успенская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Успенская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Успенская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Успенская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Успенская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Успенская Александра Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор, 1937 работал на заводе № 230
Смерть
1972
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