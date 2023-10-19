Фардзинова (Успенская) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фардзинова (Успенская) Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Успенский Борис Евгеньевич

Мать: Успенская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
20.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фардзинов Геннадий Александрович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2014
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