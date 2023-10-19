Фардзинова (Успенская) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
20.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фардзинов Геннадий Александрович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2014