Бромлей Владимир Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБромлей Владимир Эдуардович

Бромлей Владимир Эдуардович

avatar

Место рождения

Акулово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.07.1881

Дата смерти

15.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1881

Отец: Бромлей Эдуард Иванович

Мать: Бромлей Эльвира Фёдоровна

Акулово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
19.01.1909

Жена: Бромлей София Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1909

Дочь: Арсеньева Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Бромлей София Владимировна

Аббакумова пустынь, , , , Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Бромлей Павел Владимирович

Мать ребёнка: Бромлей София Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1921

Дочь: Бромлей Софья Владимировна

Мать ребёнка: Бромлей София Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
профессор, зав. лабораторией НИИ стекла
Смерть
15.12.1937
Бутово, Московский уезд, Московская губерния
Похороны
Неизвестно
Бутово, Московский уезд, Московская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close