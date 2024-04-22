Бромлей Владимир Эдуардович
Место рождения
Дата рождения11.07.1881
Дата смерти15.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1881
Отец: Бромлей Эдуард Иванович
Бракосочетание
19.01.1909
Рождение ребёнка
24.11.1909
Дочь: Арсеньева Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Бромлей София Владимировна
Аббакумова пустынь, , , , Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1912
Сын: Бромлей Павел Владимирович
Мать ребёнка: Бромлей София Владимировна
Рождение ребёнка
16.05.1921
Дочь: Бромлей Софья Владимировна
Мать ребёнка: Бромлей София Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
профессор, зав. лабораторией НИИ стекла
Смерть
15.12.1937
Похороны
Неизвестно