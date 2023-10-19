Арсеньева (Бромлей) Наталия Владимировна
Место рожденияАббакумова пустынь, , , , Московская губерния Российская империя
Дата рождения24.11.1909
Дата смертиОколо 1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1909
Аббакумова пустынь, , , , Московская губерния Российская империя
Крещение
10.12.1909
ц. Александра Невского, Аббакумова пустынь, , , Московская губерния Российская империя
ц. Александра Невского, Аббакумова пустынь, , , Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1932
Сын: Арсеньев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Арсеньев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арсеньев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Арсеньев Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Арсеньев Алексей Фёдорович
Смерть
Около 1994