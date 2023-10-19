Арсеньева (Бромлей) Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Бромлей) Наталия Владимировна

Место рождения

Аббакумова пустынь, , , , Московская губерния Российская империя

Дата рождения

24.11.1909

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1909

Отец: Бромлей Владимир Эдуардович

Мать: Бромлей София Владимировна

Аббакумова пустынь, , , , Московская губерния Российская империя
Крещение
10.12.1909
ц. Александра Невского, Аббакумова пустынь, , , Московская губерния Российская империя
ц. Александра Невского, Аббакумова пустынь, , , Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1932

Сын: Арсеньев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Арсеньев Алексей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсеньев Алексей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1942

Сын: Арсеньев Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Арсеньев Алексей Фёдорович

Смерть
Около 1994
Москва, город федерального значения Москва
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