Бромлей (Олсуфьева) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Олсуфьева) София Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.01.1909

Муж: Бромлей Владимир Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1909

Дочь: Арсеньева Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Бромлей Владимир Эдуардович

Аббакумова пустынь, , , , Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Бромлей Павел Владимирович

Отец ребёнка: Бромлей Владимир Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1921

Дочь: Бромлей Софья Владимировна

Отец ребёнка: Бромлей Владимир Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
из дворян ; дочь отставного коллежского регистратора
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
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