Бромлей (Олсуфьева) София Владимировна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
19.01.1909
Рождение ребёнка
24.11.1909
Дочь: Арсеньева Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Бромлей Владимир Эдуардович
Аббакумова пустынь, , , , Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1912
Сын: Бромлей Павел Владимирович
Отец ребёнка: Бромлей Владимир Эдуардович
Рождение ребёнка
16.05.1921
Дочь: Бромлей Софья Владимировна
Отец ребёнка: Бромлей Владимир Эдуардович
Работа или профессия
Неизвестно
из дворян ; дочь отставного коллежского регистратора
Смерть
1962