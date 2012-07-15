Бромлей (Бромлей) Софья Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.05.1921
Дата смерти15.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1921
Рождение ребёнка
02.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гастев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гастев Юрий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
диалектолог
Смерть
15.07.2012