Бромлей (Бромлей) Софья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Бромлей) Софья Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.05.1921

Дата смерти

15.07.2012

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1921

Отец: Бромлей Владимир Эдуардович

Мать: Бромлей София Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гастев Юрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гастев Юрий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
диалектолог
Смерть
15.07.2012
Москва, город федерального значения Москва
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