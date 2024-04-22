Гастев Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения20.03.1907
Дата смерти21.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907
Рождение ребёнка
02.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бромлей Софья Владимировна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бромлей Софья Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
В ВОВ инженер-капитан ; нач. отд. ин-та электровакуумного стекла, канд. техн. наук
Смерть
21.10.1978