Гастев Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гастев Юрий Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.03.1907

Дата смерти

21.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бромлей Софья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бромлей Софья Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
В ВОВ инженер-капитан ; нач. отд. ин-та электровакуумного стекла, канд. техн. наук
Смерть
21.10.1978
Москва, город федерального значения Москва
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