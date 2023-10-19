Арсеньев Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньев Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Арсеньев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Арсеньева Наталия Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсеньева Наталия Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1942

Сын: Арсеньев Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Арсеньева Наталия Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1986
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