Арсеньев Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Арсеньев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Арсеньева Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арсеньева Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Арсеньев Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Арсеньева Наталия Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1986