Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) (Георгий Фердинанд) Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) (Георгий Фердинанд) Эдуардович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.05.1859

Дата смерти

15.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1859

Отец: Бромлей Эдуард Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1884

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Бромлей Владимир Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Глушицкая Софья Егоровна

Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1890

Сын: Бромлей Александр Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Ing., Gesch.Dir. AG. Gebr. Bromley
Смерть
15.06.1945
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