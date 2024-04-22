Бромлей Егор (Георгий Фердинанд) (Георгий Фердинанд) Эдуардович
Место рождения
Дата рождения23.05.1859
Дата смерти15.06.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1859
Отец: Бромлей Эдуард Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1884
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1885
Сын: Бромлей Владимир Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Глушицкая Софья Егоровна
Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1890
Сын: Бромлей Александр Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бромлей Софья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Ing., Gesch.Dir. AG. Gebr. Bromley
Смерть
15.06.1945