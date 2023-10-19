Бромлей Николай (Карл) Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бромлей Эдуард Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1883

Жена: Бромлей Вера Владимировна

Рождение ребёнка
?.08.1883

Дочь: Кардашова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна

Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: Бромлей-Сушкевич Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Грушевская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бромлей Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна

Рождение ребёнка
03.01.1894

Дочь: Блаженова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бромлей Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
с 1894 в купечестве, промышленник
Смерть
Около 1929
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