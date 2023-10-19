Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Бромлей Эдуард Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1883
Рождение ребёнка
?.08.1883
Дочь: Кардашова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: Бромлей-Сушкевич Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: Грушевская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бромлей Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна
Рождение ребёнка
03.01.1894
Дочь: Блаженова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бромлей Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бромлей Вера Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
с 1894 в купечестве, промышленник
Смерть
Около 1929