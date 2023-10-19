Кардашова (Бромлей) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1883
Дата смерти?.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1883
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Кардашов Давид Алексеевич
Отец ребёнка: Кардашов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1905
Отец ребёнка: Кардашов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: Касаткина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кардашов Алексей Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.11.1968