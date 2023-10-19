Кардашова (Бромлей) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардашова (Бромлей) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1883

Дата смерти

?.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1883

Отец: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Мать: Бромлей Вера Владимировна

Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Кардашов Давид Алексеевич

Отец ребёнка: Кардашов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
08.02.1905

Сын: Кардашов Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Кардашов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: Касаткина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кардашов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.11.1968
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