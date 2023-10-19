Кардашов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардашов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1871

Дата смерти

03.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Кардашов Давид Алексеевич

Мать ребёнка: Кардашова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1905

Сын: Кардашов Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Кардашова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: Касаткина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Кардашова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.03.1964
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