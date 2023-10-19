Кардашов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1871
Дата смерти03.03.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Кардашов Давид Алексеевич
Мать ребёнка: Кардашова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1905
Мать ребёнка: Кардашова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: Касаткина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Кардашова Вера Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.03.1964