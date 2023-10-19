Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1883
Рождение ребёнка
?.08.1883
Дочь: Кардашова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: Бромлей-Сушкевич Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: Грушевская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бромлей Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
03.01.1894
Дочь: Блаженова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бромлей Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович
Работа или профессия
Неизвестно
жена пот. поч. гр.
Похороны
1945
Смерть
1945