Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Шервуд) Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1883

Муж: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
?.08.1883

Дочь: Кардашова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: Бромлей-Сушкевич Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Грушевская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бромлей Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
03.01.1894

Дочь: Блаженова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бромлей Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Работа или профессия
Неизвестно
жена пот. поч. гр.
Похороны
1945
Смерть
1945
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