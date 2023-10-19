Бромлей (Бромлей) Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти25.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
21.02.1921
Сын: Бромлей Юлиан Владимирович
Отец ребёнка: Сергеев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бромлей Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Сергеев Владимир Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
актриса МХАТа, ленинградского Нового театра
Смерть
25.09.1982
Похороны
Неизвестно