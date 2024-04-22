Сергеев Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Владимир Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.06.1883

Дата смерти

08.01.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Бромлей Юлиан Владимирович

Мать ребёнка: Бромлей Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бромлей Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Бромлей Наталия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
историк, профессор МГУ
Смерть
08.01.1941
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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