Бромлей-Сушкевич (Бромлей) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1884
Дата смерти25.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884
Крещение
21.03.1884
Работа или профессия
1908
unknown
Рождение ребёнка
19.10.1914
Сын: Бромлей-Сушкевич Виктор Михайлович
Работа или профессия
1918
unknown
Работа или профессия
1924
unknown
Работа или профессия
1933
Актриса, режиссёр
Работа или профессия
1944
режиссёр
Работа или профессия
Неизвестно
Актриса, режиссер, драматург, поэтесса, прозаик
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Смерть
25.05.1966
Похороны
Неизвестно