Бромлей-Сушкевич (Бромлей) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей-Сушкевич (Бромлей) Надежда Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1884

Дата смерти

25.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884

Отец: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Мать: Бромлей Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
21.03.1884
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.11.1906

Муж: не указан

Работа или профессия
1908
Москва, город федерального значения Москва
unknown
Рождение ребёнка
19.10.1914

Сын: Бромлей-Сушкевич Виктор Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
1918
Москва, город федерального значения Москва
unknown
Развод
18.07.1919

Муж: не указан

Работа или профессия
1924
Москва, город федерального значения Москва
unknown
Работа или профессия
1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Актриса, режиссёр
Работа или профессия
1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
режиссёр
Работа или профессия
Неизвестно
Актриса, режиссер, драматург, поэтесса, прозаик
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.05.1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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