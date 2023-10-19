Блаженова (Бромлей) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1894
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1894
Рождение ребёнка
30.12.1915
Сын: Блаженнов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Блаженнов Иван Викторович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Блаженова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Блаженнов Иван Викторович
Работа или профессия
Неизвестно
Химик, дочь пот. поч. гр.
Смерть
1987