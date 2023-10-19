Блаженова (Бромлей) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блаженова (Бромлей) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1894

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1894

Отец: Бромлей Николай (Карл) Эдуардович

Мать: Бромлей Вера Владимировна

Рождение ребёнка
30.12.1915

Сын: Блаженнов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Блаженнов Иван Викторович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Блаженова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Блаженнов Иван Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
Химик, дочь пот. поч. гр.
Смерть
1987
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