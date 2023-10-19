Блаженнов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блаженнов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1915

Дата смерти

04.02.1986

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1915

Отец: Блаженнов Иван Викторович

Мать: Блаженова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блаженнова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блаженнова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блаженнова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блаженнова Лидия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный инженер
Смерть
04.02.1986
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