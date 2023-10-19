Блаженнов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1915
Дата смерти04.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1915
Рождение ребёнка
01.05.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный инженер
Смерть
04.02.1986