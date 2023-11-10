Блаженнова (Тупикова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.04.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно