Блаженнова (Тупикова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блаженнова (Тупикова) Лидия Ивановна

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

04.04.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блаженнов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блаженнов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блаженнов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блаженнов Виктор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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