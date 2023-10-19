Блаженнов Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1892
Дата смертиОколо ?.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1915
Сын: Блаженнов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Блаженова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Блаженова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Блаженова Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Химик
Смерть
Около ?.02.1975