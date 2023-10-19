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Блаженнов Иван Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1892

Дата смерти

Около ?.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1915

Сын: Блаженнов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Блаженова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Блаженова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Блаженова Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Химик
Смерть
Около ?.02.1975
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