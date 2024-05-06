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Девятов Николай Львович

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Место рождения

Тургояк, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

21.12.1898

Дата смерти

17.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1898

Отец: Девятов Лев (Леонтий) Степанович

Мать: Девятова (Инкова) Надежда Ивановна

Тургояк, Миасский, Челябинская область
По новому календарю день рождения отмечался 7 января 1898г. (так было указано в списках потерь во время ВОВ) Мать его родила, когда ей было 45 лет. По рассказам, отец "сгинул" и мать отдала сына на во... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Крещение
24.12.1898
Godparents:Тургоякские обыватели Георгий Иванович Инков, Анна Ивановна Горелова
Бракосочетание
25.02.1921

Жена: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Рождение ребёнка
03.12.1922

Сын: Девятов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.10.1924

Дочь: Бродягина (Девятова) Капиталина Николаевна

Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1927

Дочь: Шевелина (Девятова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1929

Сын: Девятов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1934

Сын: Девятов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Рождение ребёнка
12.10.1936

Дочь: Антипьева (Девятова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
17.08.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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