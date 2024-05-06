Девятов Николай Львович
Место рождения
Дата рождения21.12.1898
Дата смерти17.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
21.12.1898
По новому календарю день рождения отмечался 7 января 1898г. (так было указано в списках потерь во время ВОВ) Мать его родила, когда ей было 45 лет. По рассказам, отец "сгинул" и мать отдала сына на во... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.12.1898
Godparents:Тургоякские обыватели Георгий Иванович Инков, Анна Ивановна Горелова
Бракосочетание
25.02.1921
Рождение ребёнка
03.12.1922
Сын: Девятов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна
Рождение ребёнка
19.10.1924
Дочь: Бродягина (Девятова) Капиталина Николаевна
Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна
Рождение ребёнка
26.09.1927
Дочь: Шевелина (Девятова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна
Рождение ребёнка
10.03.1929
Сын: Девятов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1934
Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна
Рождение ребёнка
12.10.1936
Дочь: Антипьева (Девятова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна
Смерть
17.08.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно