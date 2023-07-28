Девятов Лев Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятов Лев Степанович

Место рождения

Чудиново, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чудиново, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Девятов Николай Львович

Мать ребёнка: Девятова Надежда Ивановна

Тургояк, Миасский, Челябинская область
По новому календарю день рождения отмечался 7 января 1898г. (так было указано в списках потерь во время ВОВ) Мать его родила, когда ей было 45 лет. По рассказам, отец "сгинул" и мать отдала сына на во... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тургояк, Миасский, Челябинская область
Смерть
1901
Причина смерти: Неизвестно