Девятов Лев Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1898
Мать ребёнка: Девятова Надежда Ивановна
По новому календарю день рождения отмечался 7 января 1898г. (так было указано в списках потерь во время ВОВ) Мать его родила, когда ей было 45 лет. По рассказам, отец "сгинул" и мать отдала сына на во... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1901
Причина смерти: Неизвестно