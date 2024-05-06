Девятова (Инкова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Инкова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Тургояк, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

17.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Енков Иван

Мать: не указана

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Монашка в монастыре
Рождение ребёнка
04.06.1895

Сын: Девятов Константин Львович

Отец ребёнка: Девятов Лев (Леонтий) Степанович

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Крещён 05.06.1895г в Михайло-Архангельской церкви г.Тургояка
Рождение ребёнка
15.06.1897

Дочь: Девятова Агрепина Львовна

Отец ребёнка: Девятов Лев (Леонтий) Степанович

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Девятов Николай Львович

Отец ребёнка: Девятов Лев (Леонтий) Степанович

Тургояк, Миасский, Челябинская область
По новому календарю день рождения отмечался 7 января 1898г. (так было указано в списках потерь во время ВОВ) Мать его родила, когда ей было 45 лет. По рассказам, отец "сгинул" и мать отдала сына на во... Показать все
Смерть
17.10.1941
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

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