Девятова (Инкова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти17.10.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Енков Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Монашка в монастыре
Рождение ребёнка
04.06.1895
Сын: Девятов Константин Львович
Отец ребёнка: Девятов Лев (Леонтий) Степанович
Крещён 05.06.1895г в Михайло-Архангельской церкви г.Тургояка
Рождение ребёнка
15.06.1897
Дочь: Девятова Агрепина Львовна
Отец ребёнка: Девятов Лев (Леонтий) Степанович
Рождение ребёнка
21.12.1898
Отец ребёнка: Девятов Лев (Леонтий) Степанович
По новому календарю день рождения отмечался 7 января 1898г. (так было указано в списках потерь во время ВОВ) Мать его родила, когда ей было 45 лет. По рассказам, отец "сгинул" и мать отдала сына на во... Показать все
Смерть
17.10.1941
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно