Девятов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1922
Дата смерти23.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девятова Любовь Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1948
Сын: Девятов Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Девятова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Девятова Любовь Ивановна
Смерть
23.12.1991