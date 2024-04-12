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Девятов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Тургояк, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

03.12.1922

Дата смерти

23.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1922

Отец: Девятов Николай Львович

Мать: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятова Любовь Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
20.09.1948

Сын: Девятов Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Девятова Любовь Ивановна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
24.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девятова Любовь Ивановна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Смерть
23.12.1991
Гродно, Гродненская область

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