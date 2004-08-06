Девятов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1929
Дата смерти06.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929
Отец: Девятов Николай Львович
Мать: Девятова Анна Викторовна
Награда
12.12.1946
Медаль за доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
22.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Девятова Галина Васильевна
Награда
20.03.1970
Медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.2004