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Девятов Евгений Николаевич

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Место рождения

Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.03.1929

Дата смерти

06.08.2004

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929

Отец: Девятов Николай Львович

Мать: Девятова Анна Викторовна

Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Награда
12.12.1946
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Медаль за доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг
Бракосочетание
1961

Жена: Девятова Галина Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девятова Галина Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Награда
20.03.1970
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"
Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
06.08.2004
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область