Девятова (Каткова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Каткова) Галина Васильевна

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.05.1940

Дата смерти

03.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
1961

Муж: Девятов Евгений Николаевич

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девятов Евгений Николаевич

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
03.10.1996
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

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