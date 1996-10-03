Девятова (Каткова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1940
Дата смерти03.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
22.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девятов Евгений Николаевич
Смерть
03.10.1996