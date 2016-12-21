Бродягина (Девятова) Капиталина Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1924
Дата смерти21.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
партийный работник
Место жительства
Неизвестно
Образование
По 1944
Рождение ребёнка
11.05.1948
Дочь: Каплун (Бродягина) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Бродягин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.09.1950
Отец ребёнка: Бродягин Михаил Дмитриевич
Смерть
21.12.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно