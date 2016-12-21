Бродягина (Девятова) Капиталина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродягина (Девятова) Капиталина Николаевна

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Место рождения

Тургояк, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

19.10.1924

Дата смерти

21.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1924

Отец: Девятов Николай Львович

Мать: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бродягин Михаил Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
партийный работник
Место жительства
Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Образование
По 1944
Рождение ребёнка
11.05.1948

Дочь: Каплун (Бродягина) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Бродягин Михаил Дмитриевич

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1950

Сын: Бродягин Олег Михайлович

Отец ребёнка: Бродягин Михаил Дмитриевич

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
21.12.2016
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

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