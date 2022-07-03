Каплун (Бродягина) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.05.1948
Дата смерти03.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1948
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.07.1969
Рождение ребёнка
12.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каплун Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
25.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каплун Владимир Иосифович
Смерть
03.07.2022