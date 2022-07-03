Каплун (Бродягина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплун (Бродягина) Ольга Михайловна

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Место рождения

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

11.05.1948

Дата смерти

03.07.2022

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1948

Отец: Бродягин Михаил Дмитриевич

Мать: Бродягина (Девятова) Капиталина Николаевна

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
18.07.1969

Муж: Каплун Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
12.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каплун Владимир Иосифович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каплун Владимир Иосифович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
03.07.2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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