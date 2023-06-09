Бродягин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБродягин Михаил Дмитриевич

Бродягин Михаил Дмитриевич

avatar

Место рождения

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

11.01.1916

Дата смерти

09.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Образование
По 1938
Рождение ребёнка
11.05.1948

Дочь: Каплун Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Бродягина Капиталина Николаевна

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1950

Сын: Бродягин Олег Михайлович

Мать ребёнка: Бродягина Капиталина Николаевна

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродягина Капиталина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель физкультуры
Место жительства
Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
09.04.1981
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно