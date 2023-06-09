Бродягин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1916
Дата смерти09.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 1938
Рождение ребёнка
11.05.1948
Дочь: Каплун Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Бродягина Капиталина Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1950
Мать ребёнка: Бродягина Капиталина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель физкультуры
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1981
Похороны
Неизвестно