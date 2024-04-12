Девятов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1934
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Девятова (Лесник) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Девятова (Лесник) Анна Ивановна
Смерть
1997