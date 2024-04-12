Девятов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятов Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1934

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1934

Отец: Девятов Николай Львович

Мать: Девятова (Богачёва) Анна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятова (Лесник) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девятова (Лесник) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девятова (Лесник) Анна Ивановна

Бердичев, Житомирська область
Смерть
1997
Бердичев, Житомирська область

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